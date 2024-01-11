علقت السلطات الصينية على الانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، والتي يعد لاي تشينغ-تي، المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات.
ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، قوله "آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان الخطر الجسيم الذي يمثّله التحريض على الصراعات عبر المضيق (في تايوان) وأن يقوموا بالاختيار الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين عن الانتخابات الرئاسية في تايوان: نأمل من مواطنينا أن يروا الخطر الذي يمثله التحريض على الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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