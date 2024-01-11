في صحف اليوم: هوكشتاين لا يحمل حلًا جاهزًا وتشدد "حزب الله" قطع الطريق على أيّ "حلحلة"

كشف وسيط سابق بين الأميركيين وحزب الله، قبيل وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، أنّ تشدد الحزب في ملف اليوم التالي لحرب غزة "قطع الطريق على أي حلحلة ممكنة".

وقال الوسيط لصحيفة "الشرق الأوسط" إنّ "الأميركيين بعثوا إلى الحزب عبره بمجموعة أسئلة، أبرزها ثلاثة أسئلة لم يجب عنها الحزب، أولها كان في بداية المعركة في غزة ويدور السؤال حول موقفه من مشاركة الولايات المتحدة في الحرب إذا ما تطورت، وثانيها في وقت لاحق عن سبب عدم منعه لأطراف أخرى من المشاركة في الهجمات على إسرائيل، وتحديداً حركة حماس وفصائل لبنانية أخرى، أما ثالث الأسئلة، فكان عن الثمن الذي يطلبه لوقف مشاركته في الحرب. وبقيت الأسئلة جميعها من غير جواب من الحزب الذي اكتفى مسؤولوه بترداد لازمة تعالوا بعد نهاية الحرب في غزة".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر ديبلوماسية غربية، قولها إنّ "واشنطن، تنظر بقلقٍ شديد جداً الى جبهة الجنوب اللبناني. وتبعاً لذلك حرّكت ديبلوماسيتها في غير اتجاه لمنع اشتعالها وانحدارها الى مواجهات قاسية أبعد من منطقة الحدود".

وبحسب المصادر الديبلوماسية عينها، فإنّ القلق الأميركي مردّه الى ما تعتبره واشنطن "تصعيد حزب الله لعملياته الهجومية والاستفزازية ضدّ الجيش الاسرائيلي وبلدات الشمال"، ومن هنا هي تتبنّى الطرح الاسرائيلي حول منطقة خالية من عناصر "حزب الله" الى الشمال من الحدود الدولية. ومردّه أيضاً الى "اعلان المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل بتغيير الوضع القائم على الحدود، سواء بحل سياسي او بعمل عسكري لتمكين سكان المستوطنات الاسرائيلية الذين تم اخلاؤهم منها من العودة اليها بأمان"..

وسط هذه الاجواء، يحضر هوكشتاين إلى بيروت، والمستويات السياسيّة تترقّب ما يحمله في جعبته من طروحات تلبّي الهدف الاميركي المعلن لاحتواء التصعيد. وبحسب معلومات ديبلوماسية موثوقة من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، فإنّ هوكشتاين الذي اجتمع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في روما، سبق له أن عقد في الايام القليلة الماضية لقاءات في باريس حول الوضع في لبنان، وعلى الحدود الجنوبية بصورة خاصة.

ولفتت مصادر المعلومات الى أنّ "الحل السياسي يبدو صعبا ومعقدا"، مشيرة الى أن "لا افكار حلول ناضجة حتى الآن"، وقالت: "إنّ هوكشتاين لا يحمل حلا جاهزا او مكتملا، وفي اللقاءات التي اجراها في باريس كان كَمَن يحاول البحث عن إطار لحل سياسي وفق القرار 1701، ويقوم هذا الحل على إقامة ترتيبات معينة على خط الحدود، من دون ان تشمل تلال كفر شوبا ومزارع شبعا. على اعتبار انّ اسرائيل قد لا تقبل البحث في مزارع شبعا، كونها مرتبطة بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا".

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ ديبلوماسيين اوروبيين "أعربوا امام اعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن خوف كبير يَعتريهم من احتمالات التصعيد الكبير المتزايدة على الحدود الجنوبية، واكدوا ان لديهم من الاسباب ما يجعلهم يشكّكون، ليس فقط بنجاح اي حل سياسي تشوبه التباسات، بل بنجاح أي حل سياسي في هذه الفترة، خصوصاً انّ حزب الله أبلغَ الموفدين الاوروبيين، ومن بينهم فرنسيون وممثل الاتحاد الاوروبي، انه يرفض البحث في اي ترتيبات او اي آليّات أو اي تفصيل مرتبط بمنطقة الحدود بين لبنان قبل وقف اطلاق النار في غزة". على أنّ الأهَم في ما قاله الديبلوماسيون الفرنسيون انهم يستبعدون في أي جهد لحل سياسي أن يقبل "حزب الله" بتأجيل البحث في موضوع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.