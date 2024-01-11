أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" حول ما يطرح من حلول في الجنوب، أنّ "لا كلام لا عن تحديد ولا عن ترسيم جديد، فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923، لدينا القرار 1701، نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه، والمطلوب هو أن يلزموا اسرائيل بتطبيقه".
ويصل هوكشتاين إلى بيروت الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بري: لا كلام عن ترسيم جديد لحدود لبنان فهي مُحدّدة والمطلوب إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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