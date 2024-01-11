طريق ترشيش زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفاع الرباعي وحركة مرور كثيفة في عدد من الطرقات

افات غرفة التحكم المروري عن "انقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر انطلياس باتجاه بيروت مما ادى لقطع الطريق في المحلة"، لافتة الى ان "حركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور".

كما اشارت الى ان "حركة المرور خانقة من ضبية باتجاه انطلياس، كذلك حركة المرور كثيفة جدا على اوتوستراد خلدة باتجاه الانفاق وصولا الى بيروت".

واكدت ان "طريق ترشيش زحلة سالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط حاليا".