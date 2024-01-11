المرشح الجمهوري كريسي كريستي المناهض لترامب انسحب من السباق الرئاسي

أعلن لمرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري كريسي كريستي المناهض علانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي في ظلّ شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي. وأتت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا. وتدشّن هذه الانتخابات سباقاً جمهورياً يطغى عليه ترامب. وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".

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