مقتل 15 شخصاً بأعمال شغب في بابوازيا بغينيا الجديدة

قُتل 15 شخصاً على الأقلّ في أعمال شغب اندلعت في أكبر مدينتين في بابوازيا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت الشرطة في البلاد.

وقال مفوّض الشرطة الملكية في بابوازيا-غينيا الجديدة، إنّ ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور مورسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.