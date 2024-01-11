مقتل 15 شخصاً بأعمال شغب في بابوازيا بغينيا الجديدة

قُتل 15 شخصاً على الأقلّ في أعمال شغب اندلعت في أكبر مدينتين في بابوازيا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت الشرطة في البلاد.
وقال مفوّض الشرطة الملكية في بابوازيا-غينيا الجديدة، إنّ ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور مورسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.
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