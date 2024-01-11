انت الان تتابع خبر انسحاب المرشح الجمهوري كريس كريستي المناهض لترامب من سباق الرئاسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه ليس من المتوقع أن يعلن كريستي تأييده لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة عن الحزب الجمهوري، لكن المراقبين يعتقدون بأن انسحابه من السباق الرئاسي سيتيح مجالا للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقا، نيكي هايلي، لحشد المزيد من التأييد بين الناخبين الذين يعارضون ترشيح ترامب.



جدير بالذكر أن كريس كريستي كان من بين مؤيدي ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016، وخلال فترة رئاسته، لكنه غير موقفه في أعقاب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في يناير 2021 وعدم اعتراف ترامب بخسارته في انتخابات 2020.

ويبقى هناك 4 متنافسين على حق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل، وهم الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

