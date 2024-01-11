انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البيرو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 31 كيلومترا من الاقليم، وعلى عمق 115.3 كيلومترا.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال .

وفي أغسطس الماضي ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة، إقليم "موكيغوا" جنوب غرب البيرو.



وتتعرض البيرو كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.