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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البيرو

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 31 كيلومترا من الاقليم، وعلى عمق 115.3 كيلومترا.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال .

وفي أغسطس الماضي ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة، إقليم "موكيغوا" جنوب غرب البيرو.


وتتعرض البيرو كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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