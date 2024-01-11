انت الان تتابع خبر تحذير جنوني لترامب حول خسارته بالانتخابات: الأسهم ستنهار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية "أعتقد أن سوق الأسهم ترتفع لأنني أتقدم على (الرئيس جو بايدن) في جميع استطلاعات الرأي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك انهيار إذا لم أفز".

كان ذلك خلال تصريحات لترامب، أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع "بريت بيير" المذيع بشبكة "فوكس نيوز"، حيث تحدث عن الوضع الاقتصادي، الذي يأمل أن يتولى خلاله الرئاسة في حال نجاحه بالانتخابات المقبلة.



وفي الحوار، وجه مذيع قناة فوكس نيوز سؤالا لترامب بقوله "أنت لا تقول إنك تأمل في سقوط الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، فقط للتوضيح؟".

وجاء رد ترامب قائلا "كلا، ما أعتقده أن الاقتصاد الآن في حالة سيئة للغاية، فيما عدا سوق الأسهم الذي يشهد ارتفاعا في الوقت الحالي، وأعتقد أن سوق الأسهم الآن يشهد حالة صعود بسبب تقدمي على بايدن في كافة استطلاعات الرأي".

وأضاف ترامب موضحا "أعتقد أن هذا الصعود لسوق الأسهم سيشهد انهيارا إذا خسرت، وأنا لا أريد أن أكون نسخة جديدة من الرئيس السابق هيربرت هوفر"، في إشارة من ترامب لفترة رئاسة "هوفر"، الذي تسلم الولايات المتحدة في حالة اقتصاد مستقرة، ومن ثم شهدت فترته الرئاسية مرحلة الكساد الكبير.

