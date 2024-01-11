انت الان تتابع خبر تحذيرات من حرب مفتوحة وانباء عن خطة عراقية خليجية بديلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحذيرات من حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط اطلقها موقع "ميدل ايست آي" البريطاني ، معتبراً أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على وقف هذه الحرب، محدداً خطوات بإمكان واشنطن القيام بها لاحتواء الموقف، او إبرام اتفاق بين الدول المطلة على الخليج، بما فيها العراق، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.ما هي الخطوات التي حدّدها التقرير لتجنب الحرب ؟

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