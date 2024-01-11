سقوط عصابة بث القنوات المشفرة في كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كفر الزيات وبحوزته الأجهزة والمعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية – 2 محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة.

باستكمال الفحص أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة - مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا)؛ لقيامه بمشاركة المتهم المذكور باستخدام الأجهزة والمعدات في بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون.

ضُبط بحوزة المتهم، هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين قيامه بإدارة صفحة على موقع فيسبوك للوساطة في بيع الأجهزة المكونة للشبكات المشار إليها، كما أقر بتحصله على مستلزمات إنشاء الشبكات من مالك محلين وشبكة بث تليفزيوني لاسلكية وشقيقه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (4 أجهزة بث لاسلكي بعيد المدى تستخدم في إنشاء الشبكات – 23 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برمجيات القرصنة – 2 هاتف محمول محمل عليهما آثار ودلائل على ممارسة نشاطهما غير المشروع – محطة بث تلفزيوني كاملة في حالة تشغيل، تتكون من 33 جهاز وأداة تعمل على استقبال القنوات الفضائية وفك شفرتها وإعادة تشفيرها وبثها عبر أجهزة بث لاسلكي بعيدة المدى، بمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.