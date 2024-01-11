شن الطيران الاسرائيلي المعادي على بلدة الخيام مستهدفة مبنى سكنيا في "وادي العصافير". كما سجل قصف مدفعي على أطراف بلدة حولا - وادي البياض وأطراف وادي السلوقي. كما تعرضت أطراف علما الشعب لقصف مدفعي معاد. وشهدت اجواء قرى وبلدات القطاع الغربي تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية المعادية على علو منخفض.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية معادية إستهدفت مبنى سكنيا في الخيام وقصف على أطراف حولا والسلوقي وعلما الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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