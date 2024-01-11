النشرة: مهمة هوكشتين بداية مقبولة لا سلبية ولا ايجابية

بدأت مهمة المبعوث الاميركي اموس هوكستين ضمن مشوار مشروع التسوية لحل ازمة الحدود الجنوبية القائمة في اطار المواجهة بين "حزب الله" واسرائيل. وقال مطّلعون لـ"النشرة" ان لقاءاته تضمّنت تحذيرات من المضي في المواجهات جنوباً من جهة، ودفع لبنان نحو القبول بطروحات الحل من جهة ثانية.

واضاف المطّلعون انفسهم "من المبكر تحديد مصير مهمة المبعوث الاميركي، لكنها تشكّل بداية مقبولة على طريق فرض الحل، غير انه لا يُمكن وصفها لا في اطار السلبية ولا الايجابية".

ورأى المطلعون ان هوكستين استمع الى موقف المسؤولين اللبنانيين الذي ينطلق من اولوية وقف حرب غزة، بإعتبار ان المواجهة جنوب لبنان معطوفة على تلك الحرب.

واذا كان هوكستين طرح تنفيذ القرار ١٧٠١، فإنه سمع في بيروت التزاماً بالقرار، مع الاصرار على تنفيذه إسرائيلياً ايضاً، وحل القضايا الحدودية العالقة.

وعليه، فإن مهمة هوكستين بدأت وستُستكمل بإتصالات ولقاءات مقبلة.