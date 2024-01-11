رئيس لجنة "مرغليوت": مستوطناتنا شمالاً عادت إلى العصر الحجري وليس لبنان

اشار رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" الى إنّ وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت، هدّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكن "مستوطناتنا باتت في النهاية من دون كهرباء، وهي التي عادت إلى العصر الحجري".

يأتي ذلك بعد أنّ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الصليات الصاروخية الأخيرة، التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان، أدّت إلى انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات في الجليل الأعلى، بينها "كريات شمونة" و"مرغليوت" و"المنارة" و"مسكاف عام".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردّاً على ‏الاعتداء الذي طال مركز الدفاع المدني التطوعي في حانين، جنوبي لبنان.