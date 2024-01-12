البنتاغون نفى تعرض سفن حربية أميركية والسفارة الأميركية في العراق لهجوم بعد قصف مواقع باليمن

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ما تداولته وسائل إعلام بشأن تعرض سفن حربية أميركية والسفارة الأميركية في العراق، لهجوم عقب الضربات التي شنتها القوات الأميركية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

واكد متحدث باسم البنتاغون لـ"سبوتنيك"، ان "هذه المزاعم ليست صحيحة. في الوقت الحالي لم يكن هناك أي هجوم على السفارة الأميركية، ولا علم لدينا أيضا بأي هجمات استهدفت سفينة عسكرية أميركية".

يُذكر أن عضو المكتب السياسي بجماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الجماعة تقوم حاليا بالرد على القصف الذي استهدف عدة مدن في اليمن، عبر استهداف سفن أميركيةوبريطانية في البحر الأحمر.

وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف الذي نفذته على مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن.

يُذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.