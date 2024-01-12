توجّه عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​إدغار طرابلسي​، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، قائلًا: "لا تحمل إثم ردّ قوانين صَدَرت عن البرلمان وأقرّتها الحكومة". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من جهة هذا الأمر سيظلم شرائح متألمة، ومن جهة أخرى هناك صلاحيّات لصيقة برئيس الجمهوريّة حصرًا وليست لشخصكم دستوريًّا. المتضايق من هذه القوانين يمكنه أن يطعن أو يطلب تعديلها حسب الأصول".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي لميقاتي: لا تحمل إثم ردّ قوانين صدرت عن البرلمان وأقرتها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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