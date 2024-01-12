جعجع التقى وفدًا من "الأحرار" وتأكيد "ضرورة وقف الحرب والذهاب للتطبيق الفوري للـ1701"

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب، وفدًا من حزب "الوطنيين الأحرار"، ضمّ رئيس الحزب ​كميل دوري شمعون​، أمين الدّاخليّة كميل جوزف شمعون، وأمين الخارجيّة جورجي عريضة، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتّواصل شارل جبور.

وأوضح المكتب الإعلامي لجعجع، أنّها "كانت مناسبة تداول خلالها المجتمعون في المستجدات السّياسيّة، ولا سيّما ملف ​رئاسة الجمهورية​، إلى جانب الوضع الخطير في ​الجنوب​ اللّبناني، حيث تمّ التّشديد على ضرورة وقف الحرب، والذّهاب إلى التطبيق الفوريّ والفعليّ للقرار الدولي 1701".