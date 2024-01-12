مجلس أساقفة زحلة بحث مع محافظ البقاع في الوضع الناجم عن تزايد اعداد النازحين السوريين

بحث مجلس أساقفة زحلة محافظ البقاع كمال ابو جودة في مطرانية زحلة المارونية في الاوضاع في البقاع عمومًا وفي زحلة خصوصًا.

واطّلع الأساقفة ابراهيم مخايل ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر من المحافظ ابو جودة على الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة الامنية لحفظ الأمن وتطبيق القانون.

كما جرى خلال اللقاء عرض مفصل للوضع الناجم عن تزايد اعداد النازحين السوريين، وتأثيره السلبي على مختلف قطاعات الاقتصاد وعلى الأمن في المنطقة.

وتطرق المجتمعون الى خطة الطوارئ الموضوعة في حال توسع رقعة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وضرورة توحيد الجهود في هذا المجال.