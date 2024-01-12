يعقوب: الحرب ستتوسع في اتجاهات متعددة

أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اليمن الذي وقف ضد العدوان على غزة يتعرض مباشرة لهجمات أميركا وبريطانيا وتحالف دولي، والأنظمة العربية في مأزق كبير، والغباء الأميركي سيفتح أبواب جهنم على قواعده ومصالحه في المنطقة؛ والحرب ستتوسع في اتجاهات متعددة".

وأضاف يعقوب: "هذا ما أراده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقد جر الرئيس الاميركي جو بايدن معه لكن حساباته ستكون معاكسة".