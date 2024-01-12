محمد علي الحوثي: الضربات الأميركية البريطانية على اليمن إرهابية غير مبررة ولن تمر مرور الكرام

شدّد القيادي في حركة "أنصار الله" ​اليمن​يّة (الحوثيّون)، ​محمد علي الحوثي​، على أنّ "الضّربات الأميركيّة البريطانيّة همجيّة إرهابيّة، وهي عدوان متعمّد وغير مبرَّر ويعكس نفسيّةً متوحّشةً".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بهذه الضّربات، تؤكّد ​أميركا​ وبريطانيا من جديد أنّهما تديران العدوان على ​غزة​، كما أنّهما تديرانه على اليمن، وأنّها تحمي ​الإرهاب​ ال​إسرائيل​ي كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه".

وأكّد الحوثي أنّ "ما قامتا به اعتداء صارخ وغير مبرّر، ويأتي في الوقت الّذي يبحث العالم عن إيقاف الإبادة في غزة، لتؤكّدا بضرباتهما حمايتهما وتعمّد استمرارهما"، جازمًا أنّ "هذه الضّربات الجوّيّة على الجمهوريّة اليمنيّة لن تمرّ مرور الكرام، وبإذن الله سيتمّ الرّدّ من خلال البيان الّذي سينشر لاحقًا".