نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة تأكيده أن "تحركنا وتحرك الأميركيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس"، لافتا الى انه "سنرى ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف وندرس اتخاذ مزيد من الإجراءات".
واكد ان |ردنا كان محدودا وضروريا ومتناسبا ولا نريد رؤية تصعيد في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: ردنا كان محدودا وضروريا ومتناسبا ولا نريد رؤية تصعيد بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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