أكّدت كتائب "سيّد الشّهداء" العراقيّة، "أنّنا لم نزدد يقينًا بالغطرسة الأميركيّة وإدمانها استعباد الشّعوب وسفك الدّماء، وهي تقود تحالفًا شيطانيًّا مهزوزًا ضدّ شعبنا اليمني العزيز واخوتنا الأحبّة في المقاومة اليمنيّة الظّافرة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "الكيان الصّهيوني الهجين والاحتلال الأميركي البغيض، باتا يشكّلان عامل إرباك للاستقرار والأمن لكلّ منطقة الشرق الأوسط، الأمر الّذي يستدعي ضرورة استمرار العمل على إنهاء وجودهما بلا هوادة وبكلّ الوسائل المتاحة"، مشيرةً إلى أنّ "هتك حرمات البلدان وسفك دماء الأبرياء، بذريعة الدّفاع عن أمن الكيان المهزوم، سيستمرّ ما دامت هاتين الغدّتين السّرطانيّتين ملتصقتان في جسد الأمّة؛ ولا حلّ إلّا باقتلاعهما".
ولفتت الكتائب إلى أنّ "يمن العزّ والاباء كان ولا يزال وسيبقى عصيًّا على الطّغاة والجبابرة، مهما تفرعنت قوى الاستكبار وتباهت بآلات قتلها الدّمويّة، وعدوان اليوم ضدّ اليمن قد ضاعف من تضامن الشّعوب مع محور المقاومة وأحقيّة قضيّته المقدّسة، بالوقوف بوجه الطغيان والاستمرار بإسناد غزة الصّمود والثّبات".
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب "سيد الشهداء": لاستمرار العمل على إنهاء وجود الكيان الصهيوني والاحتلال الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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