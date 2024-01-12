أول تعليق من إيران على الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت إيران عن إدانتها للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، واصفة إياها بأنها "عمل تعسفي"، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وانتهاكا للقوانين واللوائح الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، بأن "الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف كنعاني: "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الـ 100 يوم الأخيرة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الكامل على غزة".

وأكمل المتحدث"بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة وإنجلترا صرف انتباه شعوب العالم عن جرائمه من خلال توسيع مظلة دعمهم له"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعرب كنعاني ايضا عن قلقه من عواقب مثل هذه الهجمات على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.

وفي السياق، قال حزب الله في بيان "يدين حزب الله بكل شدة العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته".

وأضاف حزب الله: "العدوان الأمريكي يؤكد مرة جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد بدأتا فجر اليوم، الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال البنتاجون إن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا للحوثيين واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وأضاف البنتاجون أن مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة للحوثيين قد تعرضت للهجوم.