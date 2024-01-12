مياه لبنان الجنوبي: توقُف التغذية بسبب انقطاع خط الخدمات الكهربائي وندعو لترشيد الاستهلاك

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، أنّ "بسبب أعطال طارئة على محطّة التّحويل الكهربائي في ​المصيلح​، الّتي تزوّد محطّة آبار ​تفاحتا​ ب​التيار الكهربائي​، توقّف ضخّ المياه للقرى والبلدات المستفيدة".

وأعلَمت في بيان، مشتركيها في دوائر المياه كافّة التّابعة لها، بـ"توقّف التّغذية بالمياه بسبب انقطاع خطّ الخدمات العامّة الكهربائي، والانقطاع العام للكهرباء الّذي تعاني منه مختلف المناطق اللّبنانيّة، والّذي يؤثّر أيضًا على منشآت المؤسّسة ومحطّات الإنتاج الرّئيسيّة والآبار ومحطّات التّوزيع كافّة".

وتمنّت المؤسّسة على المشتركين، "ترشيد استهلاك المياه وتقنينه، إلى حين عودة معامل إنتاج ​الكهرباء​ للتّغذية كالمعتاد".