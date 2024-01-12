الخطيب استنكر العدوان على اليمن: يخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب "العدوان الاميركي البريطاني على اليمن الذي يشكل انتهاكا لسيادة بلد عربي اسلامي و يخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ويأتي هذا العدوان الآثم دعما لجرائم الإبادة التي ترتكبها العصابات الصهيونية في غزة ولبنان.

وطالب الخطيب الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إدانة العدوان والوقوف مع اليمن الذي مارس واجبه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم لرفع الحصار اللانساني في انتهاك صارخ لكل المباديء والقرارات الدولية التي تدعي دول العدوان الدفاع عنها

واشاد الخطيب بالموقف اليمني الشجاع لوقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان العدوان لن يثني قيادة اليمن وشعبه عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يشنها كيان الارهاب الصهيوني، مقدماً تعازيه الى "الشعب اليمني الشقيق وذوي ااشهداء ومهيبا بالدول العربية والاسلامية الوقوف الى جانب الشعب اليمني الشجاع سائلا المولى ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة و ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".