قوى الأمن حذرت من السيول والانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة: جاهزون لتقديم المساعدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "وفقًا للمعلومات المستقاة حول ​حالة الطقس​، من المتوقّع في خلال هذين اليومين هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ممّا قد يؤدّي إلى تَشَكُّل سيول وانزلاقات وتجمّعات كبيرة للمياه على الطّرقات".

وأكّدت في بلاغ، أنّ "قطعات المديريّة على جهوزيّة تامّة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللّزوم، بما توافر من إمكانات"، وطلبت "من السّائقين:

- تجنّب سلوك الطّرقات التّي تتشكّل عليها ​السيول​ وتجمُّع مياه ​الأمطار​، وقرب ضفاف الأنهر.

- القيادة بحذر تجنّبًا للانزلاقات الّتي قد تؤدّي إلى حوادث مروريّة.

- في حال حصول أيّ طارئ، الاتّصال على الرّقم 112، أو الخطّ السّاخن لغرفة العمليّات المشتركة 1720، أو على رقم ​المديرية العامة للدفاع المدني​ 125".