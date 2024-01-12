"النشرة": مجهولون مسلحون اختطفوا سوريَين وسلبوهما على طريق دورس- بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "مسلحين مجهولين يستقلون جيب "باثفاندر" لون أسود زجاجه داكن، أقدموا على اختطاف سوريين وسلبهما كل محتوياتهما المالية والشخصية، ورميهما خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس- بعلبك.

وعملت قوة من الامن الداخلي على فتح تحقيق لمعرفة الفاعلين".