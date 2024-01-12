افاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "مسلحين مجهولين يستقلون جيب "باثفاندر" لون أسود زجاجه داكن، أقدموا على اختطاف سوريين وسلبهما كل محتوياتهما المالية والشخصية، ورميهما خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس- بعلبك.
وعملت قوة من الامن الداخلي على فتح تحقيق لمعرفة الفاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مجهولون مسلحون اختطفوا سوريَين وسلبوهما على طريق دورس- بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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