"النشرة": وقفة نسائية دعما لجنوب افريقيا في ساحة النجمة في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "عشرات النساء الفلسطينيات واللبنانيات، نظموا وقفة تضامن دعما لجنوب افريقيا التي رفعت دعوى جنائية ضد اسرائيل لارتكابها ابادة جماعية في غزة، وذلك عند ساحة النجمة وسط المدينة".

ولفت الى ان "رفعت المشاركات الاعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفن بشعارات التأييد لجنوب افريقيا وغزة وشعبها ومقاومتها، داعين الى ضرورة ان تنال اسرائيل عقابها على الجرائم والمجازر وحرب الابادة ضد غزة".