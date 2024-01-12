المكاري: الحكومة ردت 3 قوانين تتعلق بالايجارات ومطالب الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات

اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال، زياد المكاري بأن "مجلس الوزراء رد 3 قوانين صدرت عن مجلس النواب تتعلق بالايجارات، ومطالب الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات".

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