ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان إلى 215 شخصا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت السلطات اليابانية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد أول أيام العام الجديد إلى 215 قتيلا، فيما لا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين.

وحذر مسؤولون بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، الأكثر تضررا جراء الزلزال – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة – من أن ظروف الطقس القاسية قد تعرض المزيد من الأرواح للخطر؛ مشيرين إلى أن أكثر من 2500 شخص معزولون جراء الزلزال في أجزاء من “إيشيكاوا” وأن جهود الوصول إليهم والبحث عن المفقودين قد تواجه صعوبات بسبب توقع هطول أمطار وموجة برد شديدة.

يشار إلى أن اليابان تقع على “حزام النار” في المحيط الهادىء، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.