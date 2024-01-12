وزير التعليم العالي يُكرم طلاب الجامعات الفائزين في مسابقة "معًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج النسخة الثانية لمسابقة "معًا" التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير، وفق بيان الجمعة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة؛ لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأشار عاشور، إلى أن المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا في نسختها الثانية، حيث فاز 93 فيديو لطلاب من 14 جامعة حكومية (عين شمس، أسيوط، العريش، المنوفية، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، بنها، جنوب الوادي، حلوان، طنطا، مدينة السادات، بني سويف، الفيوم)، موضحًا أنه تم تقييم الأعمال المقدمة من جانب لجان فنية مُتخصصة من الجامعات، وذلك في ضوء المحاور التالية (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال)، مؤكدًا أن الفيديوهات الفائزة تنوعت في موضوعاتها وفقًا لمحاور المسابقة.

وعبر الدكتور أيمن عاشور، عن سعادته بمستوى الأعمال المقدمة التي تعكس وعي الشباب، وفهمهم للأفكار غير السوية، وقدرتهم على التصدي لها بطرق إبداعية وفعالة، موجهًا التحية للطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أهمية دورهم في نشر القيم الأصيلة في المجتمع المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن أمانة المجلس شاركت في متابعة تنفيذ جميع مراحل المسابقة، بدءًا من مناقشة الضوابط المنظمة لها خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب؛ ضمانًا لسير المسابقة على النحو الأمثل، وصولاً إلى مخاطبة كافة الجامعات للمشاركة في المسابقة، وتعريفهم بشروطها وإجراءاتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتولت اللجنة الإعلان عن المسابقة في كل الكليات، وتحديد الجوائز المناسبة للمراكز العشرة الأولى، والمدة الزمنية للمسابقة، وتشكيل لجنة للتحكيم، وإعلان أسماء الطلاب الفائزين.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مسابقة "معًا" تأتى في إطار إستراتيجية الوزارة للارتقاء بوعي الطلاب، وبناء شخصياتهم المعتدلة ضد الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب الفائزين في المسابقة، سيتم تكريم الفائزين (أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل جامعة) على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، برعاية وتشريف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فعالية تكريم الطلاب الفائزين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سوف تقام في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وكافة الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة، وذلك حرصًا من هذه الجهات على التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الأفكار غير السوية، وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

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