المقاومة تنشر مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد الاحتلال جنوب وشرق غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد الاحتلال والقوات المساندة واستهداف قوة إسرائيلية راجلة جنوب وشرق غزة.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 15 عسكريا في المعارك خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر 2511 جنديا وضابطا و1099 منذ بداية الهجوم البري.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 23.708 وإصابة 60,005 بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا خلال 24 ساعة.

ولفتت إلى أن الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم.