النشرة: شطب نبيل نقولا من التيار الوطني الحر بسبب عدم معارضته التمديد لقائد الجيش

علمت "النشرة"، من مصدر في "التيار الوطني الحر"، بأنه تم شطب النائب السابق نبيل نقولا من التيار، بسبب عدم معارضته التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وكان نقولا قد سأل في سابق، في بيان، عن "قانونية أو عدم قانونية التمديد لقائد الجيش". وقال: "سؤال إلى المتشدقين بالكلام عن قانونية أو عدم قانونية التمديد لقائد الجيش، هل في إستطاعتكم أن تشرحوا لنا عن سلبية التمديد وهل قائد الجيش هو المسؤول عن نهب وسرقة أموال اللبنانيين؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن إنفجار المرفأ؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن عدم محاكمة الفاسدين؟ هل قائد الجيش هو من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ بالله عليكم هل المحافظة على كرامة المؤسسة وطبابة الجندي هو فساد؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن النزوح السوري أو السياسيين؟".

ولفت نقولا إلى أنه "إذا كان قائد الجيش فاسدا لماذا لا تفتح ملفاته أمام القضاء كما حصل مع حاكم مصرف لبنان؟ يللي استحوا ماتوا".