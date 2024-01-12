لبّى قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل لبيت كيليكيا دعوة رسميّة بزيارة دولة قطر على رأس وفد ضمّ النائب هاغوب بقرادوريان ورئيس أبرشية دولة الإمارات وقطر وعمان المطران ميسروب سركسيان حيث التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتم النقاش حول القضايا الراهنة في المنطقة والحرب الدائرة في غزة وضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في لبنان. كما دار الحديث حول وضع أبناء الطائفة الأرمنية في قطر حيث شكر غبطته أمير قطر الإهتمام الذي يبديه بهذه الشريحة، وتمنى أن تستمر دولة قطر في مساعدة لبنان لخروجه من منحته الحالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكاثوليكوس آرام الأوّل التقى رئيس الوزراء القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.