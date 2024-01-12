الرأس الأخضر ثالث بلد إفريقي يقضي على الملاريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصبحت الرأس الأخضر، وهي أرخبيل في المحيط الأطلسي، ثالث دولة في إفريقيا تقضي رسمياً على الملاريا، فيما يواصل المرض قتل مئات الآلاف من الأشخاص في القارة كل عام، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة.

تُعد الرأس الأخضر، وهي دولة جزرية يناهز عدد سكانها 500 ألف نسمة، بعد جزر موريشيوس في عام 1973 والجزائر في عام 2019، الدولة الإفريقية الثالثة التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية على أنها قضت على الملاريا بالكامل. وتحدثت منظمة الصحة العالمية في بيان عن "نجاح كبير على صعيد الصحة العامة".

وقد حصلت أكثر من 40 دولة على الشهادة نفسها، والتي تُمنح عندما يقدم بلد ما دليلاً على أن سلسلة التفشي المحلي للعدوى بواسطة البعوض قد انقطعت على المستوى الوطني لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.

ومع ذلك، تسببت الملاريا في وفاة ما يُقدّر بنحو 608 آلاف شخص في العام 2022، مع ما يناهز 250 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، وفق الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

وتتحمل الدول الإفريقية الخمسين حصة غير متناسبة على صعيد عدد ضحايا هذا المرض، إذ بلغ عدد الوفيات فيها 580 ألف شخص، أو 95% من الإجمالي العالمي، و94% من حالات العدوى. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة 80% من الوفيات بالملاريا في إفريقيا.