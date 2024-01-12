زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 10 جنيهات بحلول المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفع سعر الذهب مجددا اليوم الجمعة في مصر، وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية، بعد أن ارتفع مرتين خلال التعاملات، مع ارتفاع أسعار الخام الأصفر عالميا.

كان سعر جرام الذهب ارتفع في التعاملات الصباحية 35 جنيها، ثم ارتفع مرة أخرى بـ 35 جنيها بحلول منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2163 جنيها للجرام.

وزادت سعر الذهب عيار 18 إلى 2781 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بزيادة 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب

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