نقابة الصحفيين تعلن حاجتها لـ4 وظائف.. التفاصيل وطريقة التقديم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
أعلنت نقابة الصحفيين حاجتها إلى بعض الوظائف، للعمل في إدارة مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، حيث اشترطت وجود خبرة مناسبة لجميع الوظائف.
وتمثلت الوظائف في:
- طبيب أسرة.
- مدير تعاقدات طبية.
- مراجع فني ومالي للمطالبات الطبية.
- مسئول تحويلات طبية.
وحددت النقابة المستندات المطلوبة، والتي شملت:
- سيرة ذاتية تتضمن وسائل التواصل تليفونيًّا وإلكترونيًّا.
- ملف PDf يشمل أصل "المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والرقم القومي وشهادات الخبرة".
- ترسل المستندات عبر الريد الإلكتروني ([email protected]).
- التقديم عبر البريد الإلكتروني فقط.
- آخر موعد للتقديم الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.