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نقابة الصحفيين تعلن حاجتها لـ4 وظائف.. التفاصيل وطريقة التقديم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة الصحفيين حاجتها إلى بعض الوظائف، للعمل في إدارة مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، حيث اشترطت وجود خبرة مناسبة لجميع الوظائف.

وتمثلت الوظائف في:

- طبيب أسرة.

- مدير تعاقدات طبية.

- مراجع فني ومالي للمطالبات الطبية.

- مسئول تحويلات طبية.

وحددت النقابة المستندات المطلوبة، والتي شملت:

- سيرة ذاتية تتضمن وسائل التواصل تليفونيًّا وإلكترونيًّا.

- ملف PDf يشمل أصل "المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والرقم القومي وشهادات الخبرة".

- ترسل المستندات عبر الريد الإلكتروني ([email protected]).

- التقديم عبر البريد الإلكتروني فقط.

- آخر موعد للتقديم الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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