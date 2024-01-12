تعليق هام من البيت الأبيض بشأن الهجمات على الحوثيين

الشارقة - اميمة ياسر - قال البيت الأبيض، إن واشنطن تقيم آثار الضربات الجوية على الحوثيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكر البيت الأبيض أن وزير الدفاع لويد أوستن كان مشاركا بشكل كامل وتابع جميع التطورات بشأن الضربات ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت قدرات الحوثيين على تخزين وإطلاق الصواريخ والمسيرات.

شنت القوات الأمريكيةوالبريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عملية مشتركة، حيث قامت بضرب مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردًا على تهديد الجماعة للملاحة في البحر الأحمر باستهداف السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى التي تقدم له الدعم.

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ليخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهجمات قائلًا: "بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن."

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن "الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر، حيث أن الضربات تأتي ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، إذ أن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة أنصار الله.

وتابع بايدن: " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر"، مشيرا إلى أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا.