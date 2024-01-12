ماليزيا تجدد دعمها لجهود جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ماليزيا، أنها ستواصل دعم جنوب إفريقيا في إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الجمعة إن ماليزيا باعتبارها دولة طرفاً في اتفاقية حظر الإبادة الجماعية ، تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وإنهاء فظائعه ضد الفلسطينيين على الفور.

وأكدت ماليزيا، بحسب البيان، مجدداً تفانيها في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال جميع القنوات المتاحة وتترقب نتائج إجراءات محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان أن ماليزيا ترحب ببدء جلسات الاستماع العلنية للإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري.

يشار إلى أن طلب جنوب إفريقيا ، المقدم في 29 ديسمبر 2023، يتعلق بانتهاكات النظام الإسرائيلي لالتزاماته بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية حظر الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت جنوب إفريقيا، في مرافعتها الشفوية، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل مطالبة المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حملته العسكرية فوراً في قطاع غزة، وكذلك الفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وقدمت جنوب إفريقيا أدلة دامغة على نية الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والأعمال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.

وسيستمر اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمرافعة الاحتلال الإسرائيلي الشفوية. ومن المتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع قليلة مقبلة عند انتهاء جلسات الاستماع من الجانبين.