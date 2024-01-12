شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة الأرصاد الجوية" تكشف عن العام الأكثر سخونة على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن العام الأكثر سخونة على الإطلاق حتى الآن.

وأشارت إلى أن عام 2023 هو العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، بفارق كبير، إذ اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1,5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة. العام الأكثر سخونة على الإطلاق وبينت أن مستوى عصر ما قبل الصناعة هو المستوى الرمزي الوارد في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وذكرت أن شهري يوليو وأغسطس كانا من أعلى الأشهر حرارة على الإطلاق.

وأشارت إلى أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، وهو يؤثر فينا جميعا خاصة الفئات الأكثر ضعفا. تحديات المناخ

وأشارت إلى أنه يجب فعل المزيد بأسرع وقت من أجل تحقيق خفض جذري في درجات الحرارة وانبعاثات الغازات الدفيئة وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.

وقالت إنه بالنظر إلى أن ظاهرة " النينيو" عادة ما يكون لها التأثير الأكبر على درجات الحرارة العالمية بعد أن تصل إلى ذروتها، مشيرة إلى أن عام 2024 قد يكون أكثر سخونة.

وبينت أن تغير المناخ يؤثر في جميع جوانب التنمية المستدامة، ويقوض الجهود الرامية إلى معالجة الفقر والجوع واعتلال الصحة والنزوح والتدهور البيئي. حالة المناخ في عام 2023 ولفتت إلى أنه منذ الثمانينات كان كل عقد أكثر دفئا من العقد السابق، وكانت السنوات التسع الماضية هي الأكثر حرارة على الإطلاق.

وكان تقرير مرحلي للمنظمة حول حالة المناخ في عام 2023 نشر في نوفمبر الماضي، أظهر أن الأرقام القياسية قد تحطمت في جميع هذه المؤشرات، حيث كانت درجات حرارة سطح البحر مرتفعة بشكل استثنائي معظم أيام العام.

وجاءت مصحوبة بموجات حرارة بحرية شديدة ومدمرة، وكان نطاق الجليد في القطب الجنوبي هو الأدنى على الإطلاق.