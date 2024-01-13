ترامب هاجم إدارة بايدن بعد الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أن شن الجيشان الأميركي والبريطاني ضربات ضد العديد من الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن، في حين لا يزال وزير الدفاع لويد أوستن في المستشفى.

ولفت ترامب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "اسمحوا لي أن أفهم هذا بشكل صحيح. نحن نلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى (حيث هُزم داعش)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى منذ خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".

وأضاف "تذكروا أن هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو إقالة أحد. لقد كانت اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ الولايات المتحدة. الآن لدينا حروب في أوكرانيا وإسرائيل واليمن، لكن لا توجد حرب على حدودنا الجنوبية. هذا يجعل من المنطقي جدا أن جو بايدن الفاسد هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".