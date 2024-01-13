مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة: نرفض تصريحات وزراء ومشرعين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة

ذكرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح، أنّه "لا يجوز الضغط على المدنيين لإجبارهم على مغادرة غزة تحت أي ظرف من الظروف".

ولفتت إلى أنّه "يجب أن يتمكن المدنيون بغزة من العودة لديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مشيرة إلى "أننا نرفض تصريحات وزراء ومشرعين إسرائيليين تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من غزة".

وادّعت المندوبة الأميركية "أننا نحث الحكومة الإسرائيلية على ممارسة ضبط النفس في عملياتها في الضفة"، و"نحث الحكومة الإسرائيلية على منع عنف المستوطنين والتحقيق فيه".