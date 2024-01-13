ذكرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح، أنّه "لا يجوز الضغط على المدنيين لإجبارهم على مغادرة غزة تحت أي ظرف من الظروف".
ولفتت إلى أنّه "يجب أن يتمكن المدنيون بغزة من العودة لديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مشيرة إلى "أننا نرفض تصريحات وزراء ومشرعين إسرائيليين تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من غزة".
وادّعت المندوبة الأميركية "أننا نحث الحكومة الإسرائيلية على ممارسة ضبط النفس في عملياتها في الضفة"، و"نحث الحكومة الإسرائيلية على منع عنف المستوطنين والتحقيق فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة: نرفض تصريحات وزراء ومشرعين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.