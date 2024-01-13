دعوى جنوب أفريقيا تصرف غير مستحق .. واشنطن : حماس هي من ارتكبت الإبادة الجماعية

الشارقة - اميمة ياسر - زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أنه «لا يوجد أي مؤشر على تورط إسرائيل في عمليات إبادة جماعية على الإطلاق بقطاع غزة»، واصفا دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية بـ «التصرف غير المستحق وذات تأثيرات عكسية».

وتابع خلال مقابلة لـ «العربية» مساء الجمعة «نعلم أن آلافا منهم قد قتلوا والمزيد من آلاف أصيبوا، ومئات آلاف شردوا من منازلهم، لكن قوات الدفاع الإسرائيلية لا يستيقظون كل يوم ثم ينهضون من فراشهم ليطؤوا الأرض ثم يقولون (لنمسح الفلسطينيين عن وجه الخارطة) هذه إبادة جماعية؛ ولكن ليس هذا ما يحدث».

وتساءل: «اتعلمون من لديه نية الإبادة الجماعية؟ إنها (حماس) وقد قالوها إنهم لا يرون لإسرائيل الحق في الوجود كأمة، وقد ذبحوا أناسا أبرياء كانوا يستمتعون بوقتهم» حسب ادعائه.

واتهم من جانبه رئيس المكتب السياسي بحركة حماس يحيى السونار؛ بإشعال فتيل هذه الحرب في أعقاب خرق وقف إطلاق النار «وذبح الإسرائيليين وأسر الرهائن» بالسابع من أكتوبر، متابعا: «هو من يفترض على أهل غزة أن يحملوه المسئولية عما يجري».

ورد على رفض قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي الموقف السياسي للرئيس الأمريكي بايدن من دعم حكومة الاحتلال، قائلا: «الرئيس بايدن يدرك المشاعر القوية من الأطراف كافة ويحترمها، وهذه حرية التعبير في بلادنا، لكنه يري أن عليه اتخاذ القرارات بناء على المبادئ التي لم تتغير منذ السابع من أكتوبر بمساعدة إسرائيل بالدفاع عن نفسها».