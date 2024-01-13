البحرين: فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان انعكاس لإنجازاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (الاتحاد)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، عن تهاني مملكة البحرين وتبريكاتها إلى المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، باعتباره انعكاساً للثقة الدولية في سياستها الخارجية الحكيمة وإنجازاتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ التسامح والتعايش السلمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، على تقدير البحرين للجهود والمبادرات الدبلوماسية والحقوقية للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وثقتها في قدراتها على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدوليَّة، ودعم أهدافها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وجرى انتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء الماضي، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري.