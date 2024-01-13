وسيم السيسي يصف حركة الأفروسنتريك بـ"النصابين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وصف الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، حركة الأفروسنتريك الأفريقية بـ "حبة نصابين"، يدعون أنهم قاموا ببناء الحضارة المصرية وأنهم كمخالب القط في أصابع الصهيونية العالمية.

وأضاف السيسي: "هناك باحثين ألمان حصلوا على نوبل ودرسوا الكثير من المومياوات في 30 أسرة ملكية منذ عام 3200 ق م وفحصوها جينيًا ولم يجدوا فيها خط أسود حتى عام 600 ق م".

وتابع: الباحثون قالوا إن السبب في ذلك تجارة العبيد ووجود تجارة بينية بين مصر وأفريقيا.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إلى أن الحج قديما كان في مصر فكلمة حج كلمة مصرية قديمة تعني النور وكلمة "از" موجودة أيضا في الكلمات المصرية القديمة وتعني المتجه إلى، فهذا يعني أن الحجاز تعني الـ"حج از" أو المتجه إلى النور، حيث كانوا يحجون في أبيدوس إلى سيدنا إدريس الذي ذكر في القرآن بأنه كان صديقا ونبيا.