انعقاد لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين 28 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قرَّرت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو مجلس النقابة هشام يونس، انعقاد جلسة مقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين على مدار 3 أيام، الساعة الواحدة ظهرًا.

وتشمل الأيام: الأحد 28 يناير، والاثنين 29 يناير، والثلاثاء 30 يناير، حيث ستكون وفقًا للأسماء التي ستعلن خلال الأيام المقبلة.

وكانت قرَّرت لجنة القيد خلال الأسابيع الماضية، تأجيل عقد لجنة المشتغلين، لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي.

وعقدت لجنة تحت التمرين للمتقدمين من الصحف التي لم تستنفد أعداد المقبولين وفقًا للائحة 30 ديسمبر الماضي.