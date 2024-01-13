انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير "مروع" في صلاح الدين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل، ان "حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء تكريت ومدينة بيجي بين سيارة مدنية والآخرى حكومية (مصفحة) أدى إلى مصرع صاحب سيارة الأجرة وإصابة آخرين بجروح خطيرة".

وبين ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".



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