انت الان تتابع خبر مجلس النواب يبدأ بعملية الاقتراع لانتخاب رئيس له والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس بدأ بعملية الاقتراع لانتخاب رئيس له".
وكان البرلمان قد أعلن أسماء المرشحين لشغل منصب الرئيس، وهم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار"، فيما أشار الى "انسحاب النائب عبد الرحيم الشمري من الترشح".
وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان.
وكان البرلمان قد أعلن أسماء المرشحين لشغل منصب الرئيس، وهم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار"، فيما أشار الى "انسحاب النائب عبد الرحيم الشمري من الترشح".
وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان.