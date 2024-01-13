انت الان تتابع خبر مجلس النواب يبدأ بعملية الاقتراع لانتخاب رئيس له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس بدأ بعملية الاقتراع لانتخاب رئيس له".

وكان البرلمان قد أعلن أسماء المرشحين لشغل منصب الرئيس، وهم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار"، فيما أشار الى "انسحاب النائب ⁠عبد الرحيم الشمري من الترشح".



وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان.