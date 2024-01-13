بعد إطلاق صاروخ منها.. قصف يستهدف قاعدة بحرية للحوثيين بالحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت مصادر يمنية، مساء اليوم السبت، أن قصفًا استهدف القاعدة العسكرية البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون بالحديدة بعد إطلاق صاروخ منه، وفق تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين.

وكان بايدن، قال إن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأوضح الرئيس الأمريكي في رسالة للكونجرس، أنه تم تنفيذ الضربات لردع وإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لأي تهديدات.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نفذنا الضربات ضد منشآت الحوثيين في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي، وأمرت بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي بحماية الأمريكيين في الداخل والخارج".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.