رئيس جزر القمر يسعى للفوز بولاية رابعة

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وسيواجه عثماني وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي خمسة منافسين، حسب لجنة الانتخابات في البلاد، وأعرب مرشحو المعارضة عن مخاوفهم بشأن شفافية الانتخابات، ودعا البعض إلى مقاطعتها.
يشار إلى أن عثماني «64 عاما» تولى السلطة لأول مرة في انقلاب، وقع عام 1999، وفاز في انتخابات عامي 2002 و.2016 وبينما كان من المفترض أن يستقيل، تم إلغاء حدود ولايته، في عام 2018، في أعقاب استفتاء دستوري وفاز في انتخابات عام 2019.
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