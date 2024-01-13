رئيس جزر القمر يسعى للفوز بولاية رابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى رئيس جزر القمر غزالي عثماني للحصول على ولاية رابعة، مدتها خمس سنوات، رئيسا للدولة العربية الواقعة بالمحيط الهندي، في الانتخابات المقرر أن تجرى اليوم الأحد.

وسيواجه عثماني وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي خمسة منافسين، حسب لجنة الانتخابات في البلاد، وأعرب مرشحو المعارضة عن مخاوفهم بشأن شفافية الانتخابات، ودعا البعض إلى مقاطعتها.

يشار إلى أن عثماني «64 عاما» تولى السلطة لأول مرة في انقلاب، وقع عام 1999، وفاز في انتخابات عامي 2002 و.2016 وبينما كان من المفترض أن يستقيل، تم إلغاء حدود ولايته، في عام 2018، في أعقاب استفتاء دستوري وفاز في انتخابات عام 2019.